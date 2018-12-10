В Минэкономики рассказали о монетизации субсидий

Монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2019 году будет проходить в три этапа. Соответствующее решение было принято 11 октября на заседании межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по монетизации субсидий, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Первый этап должен начаться 1 января 2019 года и будет касаться граждан, обращающихся за субсидией с новым пакетом документов. На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года. На третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме", – сообщили в министерстве.

В проекте госбюджета на 2019 год предусмотрено 55,1 млрд грн субвенции местным бюджетам на предоставление субсидий.

Минсоцполитики и Минрегионстрой также должны разработать механизм, по которому субсидия будет перечисляться на личные счета граждан в банках "с возможностью использования только для оплаты жилищно-коммунальных услуг".

Ранее в Минсоцполитики сообщали, что за первое полугодие 2018 года украинцам насчитали пять млрд "лишних" субсидий.

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Источник: korrespondent.net