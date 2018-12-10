В США количество жертв урагана Майкл выросло до шести человек

Число погибших в результате урагана Майкл в США увеличилось до шести человек. Об этом сообщило в четверг, 11 октября, агентство Reuters со ссылкой на власти.

По его информации, один из них погиб в штате Северная Каролина. Ранее сообщалось о пяти жертвах стихии. По данным телекомпании ABC, среди погибших 11-летний ребенок.

Циклон Майкл, принесший мощные порывы ветра и проливные дожди, привел к наводнениям в нескольких районах Соединенных Штатов. Побережья США Майкл достиг в среду, в тот момент урагану была присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. К настоящему времени он ослаб до тропического шторма.

По данным агентства Reuters, в штатах Флорида, Алабама и Джорджия в результате удара стихии без электроэнергии остались в общей сложности более 300 тысяч домов и владений. В этих регионах действует режим чрезвычайной ситуации, эвакуировано около 400 тысяч человек.

Напомним, в американских штатах Флорида и Алабама объявили чрезвычайное положение из-за урагана Майкл.

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Источник: korrespondent.net