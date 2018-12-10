Томос об автокефалии могут дать в ноябре - УПЦ КП

В Украинской православной церкви Киевского патриархата рассчитывают, что Вселенский патриархат предоставит Украине томос на Синоде во второй половине ноября. Об этом сказал архиепископ Евстратий Зоря, комментируя в эфире канала Громадське последствия решения Синода от 11 октября.

На вопрос о сроках получения томоса Зоря сказал: "Ближайшая дата, которая может быть, - это следующее заседание Синода Константинопольского патриархата, которое должно происходить во второй половине ноября". "Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы это произошло как можно быстрее", - подчеркнул он.

Он рассказал, что сейчас в Украине переходят к следующему этапу, когда надо собирать собор для объединения украинских церквей. "До сих пор не было возможности собрать собор, так как представители УПЦ Московского патриархата не могли принять в нем участие: им нужно было заверение", - объясняет Зоря.

Он сообщил, что на должность главы Единой поместной церкви УПЦ КП будет поддерживать кандидатуру патриарха Филарета, ведь с него сняли анафему. "Но будет возможность выдвинуть и другие кандидатуры, хотя пока других кандидатур не называлось, кто бы мог составить альтернативу", - отметил он.

"После голосования, выборов, этот предстоятель должен получить от Константинопольского патриархата томос - как физический документ, как грамоту. И этот этап мы завершим", - добавил Зоря.

После получения томоса, отметил архиепископ, в Украине начнется более обширное дело единения православия вокруг Единой поместной православной церкви. "Мы считаем, что в основном этот процесс должен произойти на протяжении 3-4, может, 5 лет", - сказал он.

Ранее Зоря заявил, что после получения Украинской церковью томоса об автокефалии к ней присоединится около половины приходов УПЦ Московского патриархата.

Напомним, на заседании Синода Константинопольского патриархата 11 октября было принято решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Таким образом, официально запущена процедура предоставления автокефалии Украинской церкви.

Перед этим в УПЦ КП заяили, что Священный Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году. Данную информацию подтвердил сам Филарет.

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Источник: korrespondent.net