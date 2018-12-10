Покупатель изрезанной картины Бэнкси не станет отменять сделку

Покупатель картины британского уличного художника Бэнкси, которая по итогам состоявшихся 5 октября торгов лондонского аукциона Sotheby's оказалась наполовину порезана на мелкие ленточки, не станет отменять сделку и останется с приобретенным лотом. Об этом информировал в четверг, 11 октября, аукционный дом.
По информации Sotheby's, покупательница картины - давнишний коллекционер работ Бэнкси из Европы, имя которой не называется, приняла решение не отказываться от картины, которой обошлась ей в £1,04 млн ($1,36 млн).
"Когда на прошлой неделе раздался удар молотка и работа была изрезана, я поначалу испытала шок, но постепенно я начала осознавать, что в конце концов дело завершится тем, что у меня [на руках] окажется произведение, значимое для истории изобразительного искусства", - заявила владелица картины. Она уже переименовала произведение, которое ранее было известно как "Девочка с шаром", на "Любовь в мусорном ящике".
Тем временем, это решение может принести женщине вполне конкретные финансовые дивиденды, если со временем она решит продать картину. Как предположил после аукциона в интервью газете Daily Mirror Джои Сайер, сооснователь компании MyArtBroker, которая оказывает услуги желающим приобрести произведения современного искусства, в изрезанном виде стоимость проданной работы Бэнкси может возрасти вдвое.
Ранее в Лондоне в галерее Lazinc открылась выставка, которая демонстрирует лучшие работы Бэнкси. Экспозиция включает 40 работ автора и называется "Величайшие хиты: 2002-2008". С момента открытия выставки были проданы три работы Бэнкси на суммы от 662 тысяч долларов до 2 млн долларов.
Также сообщалось, что анонимный художник Бэнкси нарисовал новые граффити в Париже.
Картина Бэнкси за $1,4 млн самоуничтожилась после продажи
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Источник: korrespondent.net
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