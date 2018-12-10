Госдеп отреагировал на продление закона о Донбассе

Официальный Вашингтон поддержал решение Верховной Рады Украины о продлении действия Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", назвав это "смелым шагом". Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США, обнародованном в четверг, 11 октября, сообщает Укринформ.
"Соединенные Штаты приветствуют решение украинского парламента и высшего руководства государства о продлении действия закона о специальном статусе подконтрольных России территорий восточной Украины", - отметили в дипломатическом ведомстве США.
Как подчеркнули в Госдепе, это "демонстрирует длительную приверженность Украины мирному урегулированию конфликта и имплементации Минских договоренностей".
В Вашингтоне назвали это "смелым шагом Украины в направлении мира", подчеркивающим длительную неспособность России выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями.
"Соединенные Штаты продолжают поддержку усилий Франции и Германии в рамках Нормандского формата по дальнейшей имплементации Минских договоренностей и остаются открыты к диалогу с Москвой о путях восстановления территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ", - подчеркивается в заявлении Госдепартамента США.
Напомним, 4 октября Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса.
Три страны G7 приветствуют продление особого статуса Донбасса.
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ЕС одобрил продление закона об особом статусе Донбасса
Источник: korrespondent.net
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