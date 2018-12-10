Итоги 11.10: Томос для Украины и блокировка улиц

Авто на еврономерах заблокировали улицы в Киеве

Авто на еврономерах утром в четверг, 11 октября, заблокировали часть улиц в Киеве, а также трассы на подъездах к столице. Участники акции протестуют против повышения цен на топливо.

Инициатором акции Бойкот цене на топливо выступает движение Авто Евро Сила.В организации сообщили, что заблокирована также трасса Киев-Одесса.

Россия не смогла запустить Союз с экипажем для МКС

На космодроме Байконур в Казахстане состоялся неудачный запуск пилотируемого российского космического корабля Союз МС-10 с экипажем для Международной космической станции (МКС).

Во время старта ракеты-носителя Союз МС-10 с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса.

Треть украинцев рискуют заболеть гриппом

В числе людей, которые имеют высокие шансы на заражение гриппом, находятся 30% украинцев. Об этом на брифинге в четверг, 11 октября, сообщил директор центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

"В группе риска где-то 13,5 миллионов украинцев, то есть, 30% украинцев ... имеют высокий шанс инфицироваться или получить последствия (осложнения от гриппа, - ред.)", - отметил Курпита.

Синод Вселенского патриархата снял анафему с Филарета

Синод Вселенского патриархата снял с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета анафему. Об этом в четверг, 11 октября, сообщил в Twitter пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.

"Хорошие новости из Синода. Из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решение Синода Вселенского патриархата. Первое - об удовлетворении апелляции патриарха Филарета. Второе - о признании незаконной аннексии Киевской митрополии в 1686 г.”, - написал Зоря.

В Украине построят 136 хранилищ для боеприпасов

В ближайшие три года в Украине построят 136 хранилищ для боеприпасов. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время визита на арсенал в селе Цветоха Хмельницкой области.

По его словам, на данном арсенале до конца года откроют 8 хранилищ нового типа по стандартам НАТО: 37 железобетонных хранилищ, 70 км электросетей, 20 км водопровода, 15 километров дорог с твердым покрытием.

Россия не вернется в ПАСЕ в 2019 году

Российская делегация не вернется к работе в Парламентской ассамблеи Совета Европы в следующем году. Об этом в четверг, 11 октября, заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.



"Если страна-член не внесет заявку о своих полномочиях в январе, то она будет вне учреждения в течение всего года. Я не соглашаюсь с такой позицией российской стороны... Но, что я услышал от России, - они не вернутся в январе. Это то, что мне было сказано", - заявил генсек.

Порошенко ввел приветствие Слава Украине!

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в уставы Вооруженных Сил Украины, которым вводится приветствие Слава Украине! - Героям слава! Об этом он заявил во время выступления перед военнослужащими в Хмельницкой области в четверг, 11 октября.

"Дисциплина не избавляет от необходимости уважать профессионала, уважать патриота, уважать человека, уважать воинский коллектив. Такой подход подсказывает и направление обновления военных уставов. Первые шаги мы уже сделали несколько недель назад, когда парламент поддержал предложения президента, принял законы и я его подписал по изменению военных уставов относительно воинского приветствия. Слава Украине сегодня естественно для каждого украинского воина и гражданина", - заявил президент.

Синод принял решение о Томосе для Украины

На заседании Синода Константинопольского патриархата в четверг, 11 октября, было принято решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом рассказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

Таким образом, официально запущена процедура предоставления автокефалии Украинской церкви. Теперь, как ожидается, представители украинских церквей соберутся на проведение Собора, во время которого будет принято решение об объединении.

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Источник: korrespondent.net