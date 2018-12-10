В Вашингтоне запретили смертную казнь

На территории штата Вашингтон отменил смертную казнь. Такое решение в четверг, 11 октября, принял Верховный суд, сообщает The Washington Post.
Суд также постановил, что смертные приговоры, которые ранее были вынесены, должны быть заменены на пожизненное заключение. Издание отмечается, что в тюрьмах Вашингтона находятся восемь человек, приговоренных к смертной казни.
В 2014 году губернатор штата Вашингтон Джей Инсли наложил мораторий на смертную казнь.
Вместе с тем, смертная казнь остается высшей мерой наказания в 30 штатах США, она также предусмотрена в федеральном законодательстве. Согласно восьмой поправке Конституции, применять смертную казнь можно только против совершеннолетних, которые виновны в убийстве с отягчающими обстоятельствами.
Противники смертной казни констатируют, что судебные ошибки неминуемо приводят к казням невиновных. Также приводится статистика, которая показывает, что отмена или введение смертной казни в стране не изменяет количества тяжких преступлений. Казнь не наказывает преступника, а лишь удовлетворяет общество, которое требует жертвоприношения.
В штате Теннесси впервые с 2009 года исполнили смертный приговор
Напомним, накануне в Египте 17 человек приговорили к казни за взрывы в церквях.
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Источник: korrespondent.net
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