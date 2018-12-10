На Донбассе за сутки зафиксировали 27 обстрелов

За минувшие сутки сепаратисты 27 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Также отмечается, что из 27 обстрелов, 10 проводились из оружия, запрещенного минского договоренностям.

Незаконные вооруженные формирования обстреляли позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Светлодарска, Красногоровки, Марьинки, Чермалыки, Павлополя, Гнутово, Водяного, Лебединского и Широкино.

Отмечается, что сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Чермалыка и Лебединского противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Луганского, Светлодарска и Гнутово вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам Водяного кроме того применялись вооружения боевых машин пехоты", - отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки за прошедшие сутки двое сепаратистов уничтожены и шестеро ранены.

"С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Марьинка, Тарамчук и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в пресс-центре штаба.

Напомним, за предыдущие сутки на Донбассе четверо украинских военных погибли, трое были ранены.

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Источник: korrespondent.net