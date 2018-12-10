В Таиланде полицейские приняли роды у жены дальнобойщика

Сотрудники полиции, контролирующие движение на платной окружной автомагистрали Бангкока, в ночь на пятницу, 12 октября, приняли роды у жены водителя-дальнобойщика, сообщает Третий телеканал Таиланда.

Беременная женщина находилась в кабине грузовика вместе с мужем во время очередного рейса, когда около часа ночи у нее начались предродовые схватки. Муж довел грузовик до пункта сбора платежей за проезд по платной дороге и остановился у находящегося там административного здания, чтобы обратиться за помощью.

Среди дежуривших в здании полицейских оказались несколько человек, прошедших обучение оказанию помощи при родах, которые и приняли роды у женщины, отмечает телеканал.

Роды прошли без осложнений. Мать и новорожденный сын были доставлены полицейскими в больницу, а отец после этого продолжил рейс, говорится в сообщении.

Напомним, в США манекенщица начала рожать во время показа.

А министр из Новой Зеландии доехала в роддом на велосипеде. Женщина отметила, что поездка подняла ей настроение перед родами.

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Источник: korrespondent.net