В СБУ зафиксировали новую кибератаку на украинские госструктуры

Служба безопасности Украины зафиксировала новую хакерскую атаку на объекты государственных структур Украины. Об этом вечером в четверг, 11 октября, сообщила пресс-служба ведомства.
"Специалисты спецслужбы зафиксировали новую целенаправленную атаку на информационно-телекоммуникационные системы государственных органов Украины. Хакеры использовали новые образцы вредоносного программного обеспечения, функциональные возможности которого предусматривают удаленное администрирование процессов операционной системы и копирование файлов, слежения за действиями пользователей, перехват паролей", - говорится в сообщении.
Специалисты после проведенного расследования установили, что эти компьютерные вирусы являются обновленными версиями бэкдора Industoyer.
"Они имеют ряд схожих характерных признаков, в частности используют подобные фрагменты программного кода, процедуры развертывания, использования вычислительных возможностей зараженных систем и тому подобное. Кроме того, зафиксировано использование отдельных инструментов, принадлежащих этой хакерской группировке, которые были обнаружены в ходе расследования предыдущих кибератак", - добавили в ведомстве.
Специалисты установили объекты кибератаки, помогли локализовать ее последствия и минимизировать киберугрозы ИТ-инфраструктурам органов государственной власти.
Напомним, накануне в Берлине заявили о кибератаках на стратегически важные инфраструктуры.
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Источник: korrespondent.net
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