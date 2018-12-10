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12. 10. 2018

Под Ичней происходит до трех взрывов в час

По состоянию на 7:00 пятницы, 12 октября, на территории военного склада Министерства обороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области продолжается ликвидация ЧП, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Самолеты ведомства продолжают тушить пожар на территории арсенала. Так, самолетами АН-32П ГСЧС Украины было осуществлено 25 сбросов воды (200 тонн), всего с начала работ - 46 сбросов воды (368 тонн).

Организовано заполнение водой 2 пожарных водоемов Минобороны на технической территории арсенала.

По данным ведомства, погибших и травмированных вследствие чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

Кроме того, в поселке Дружба установлен пункт обогрева для организации обогрева.

В пунктах приема психологами ГСЧС предоставлена психологическая помощь 270 лицам (всего с начала работ - 1120) и организовано их жизнеобеспечение, оказывается медицинская помощь, население обеспечивается горячим питанием.

Напомним, накануне вечером в Минобороны сообщали, что в Ичне продолжаются одиночные взрывы.

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Источник: korrespondent.net

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