Турция освободит американского пастора – СМИ

Власти США и Турции достигли тайного соглашения об освобождении американского пастора Эндрю Брансона после следующих судебных слушаний по его делу.
Об этом в четверг, 11 октября, сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией.
Точные детали этого соглашения неизвестны. Однако по данным телеканала, оно предполагает, что США ослабят экономическое давление на Турцию.
Ожидается, что после освобождения Брансон вернется в США в ближайшие дни.
"Мы продолжаем верить, что пастор Брансон невиновен, и слушания, назначенные на пятницу, станут возможностью для турецкой судебной системы освободить гражданина США", – заявил один из сотрудников американской администрации.
Пастор Эндрю Брансон находится в Турции под арестом с октября 2016 года по обвинению в поддержке движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое турецкие власти считают террористическим. Также Анкара обвиняет Брансона в шпионаже и попытке свержения власти. 17 августа очередная просьба защиты об освобождении пастора из-под домашнего ареста была отклонена судом.
Удержание Брансона под арестом и нарушения прав человека властями Турции послужили поводом для введения санкций США в отношении глав МВД и Минюста страны. Вскоре Трамп также объявил о повышении вдвое пошлин на сталь и алюминий, поставляемых из Турции.
Вслед за этим Анкара объявила о повышении пошлин на американские товары, включая автомобили и табачные изделия. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган обвинил США в развязывании экономической войны и призвал к бойкоту американской электроники.
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Источник: korrespondent.net
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