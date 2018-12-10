В Германии автобус с туристами врезался в грузовик: 35 пострадавших

В Германии автобус с туристами врезался в грузовик. В результате аварии пострадали 35 человек, четверо из которых – в критическом состоянии, сообщает ТСН в пятницу, 12 октября.

Отмечается, что ДТП произошло на юго-западе Германии, возле города Хоккенхайм.

По данным полиции, автобус с тремя десятками туристов внезапно выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, перевозивший автомобильные шины. Среди пострадавших – все 30 туристов из США, Австралии и Канады, оба водителя, а также пассажиры грузовика.

Ранее сообщалось, что в России столкнулись микроавтобус Fiat и самосвал Mercedes. В результате ДТП погибли 13 человек. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения.

А накануне во Львовской области столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В этой аварии два человека погибли и еще пять получили травмы.

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Источник: korrespondent.net