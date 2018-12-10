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12. 10. 2018

При обрушении торгового центра в Мексике погибли семь человек

В городе Монтеррей на севере Мексики обрушилось здание строящегося торгового центра. По состоянию на утро пятницу, 12 октября, количество жертв составляет семь человек, сообщает The Washington Post.

Также в результате аварии пострадали 13 человек, еще около 10 человек пропали без вести.

В разборе завалов участвуют порядка 100 человек, в том числе полицейские и военнослужащие, а также кинологи с собаками.

Представитель руководства сил гражданской обороны региона Мигель Пералес отметил, что в здании на момент обрушения могли находиться 26 человек, но эта информация не подтверждена. О причинах трагедии пока ничего неизвестно.

Известно, что здание частично рухнуло ночью. О причинах трагедии пока ничего неизвестно.

Ultima Hora! Cae barda en Col Espacio Cumbres al poniente de #Monterrey VIDEO pic.twitter.com/uPU4IOYpfg

— Las Noticias (@_LASNOTICIASMTY) 11 октября 2018 г.

Напомним, летом в Индии рухнул многоэтажный дом. Под завалами оказались десятки людей.

А вчера в Италии рухнул еще один мост. За несколько часов до аварии мэр города распорядился перекрыть движение по мосту. 

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Источник: korrespondent.net

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