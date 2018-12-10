УПЦ КП призывает начать подготовку объединительного Собора

Киевский Патриархат призывает иерархов УАПЦ и вовлеченных в процесс единения иерархов Московского Патриархата в Украине приступить к подготовке Чрезвычайного Объединительного Собора. Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 12 октября, заявлении Киевской Патриархии.
"Задачей этого Собора является принять решение о церковном единстве, выбрать Предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии УПЦ", - говорится в заявлении.
В УПЦ КП заявили, что рассчитывают на то, что новоизбранный Предстоятель единой поместной церкви получит ранг Патриарха.
"Мы ожидаем, что принимая во внимание все обстоятельства - давность истории, плодотворную деятельность, большое число епископата, духовенства и верующих, монастырей и духовных школ, другие факторы - Патриаршим и Синодальным Томосом также будет всеправославно утвержденно достоинство Патриарха за Предстоятелями поместной УПЦ", - отмечается в тексте.
Киевский Патриархат призывает епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московского Патриархата, поддержать процесс объединения украинского православия.
Напомним, на заседании Синода Константинопольского патриархата 11 октября было принято решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Таким образом, официально запущена процедура предоставления автокефалии Украинской церкви.
Перед этим в УПЦ КП заявили, что Священный Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году. Данную информацию подтвердил сам Филарет.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.