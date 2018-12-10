УПЦ КП призывает начать подготовку объединительного Собора

Киевский Патриархат призывает иерархов УАПЦ и вовлеченных в процесс единения иерархов Московского Патриархата в Украине приступить к подготовке Чрезвычайного Объединительного Собора. Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 12 октября, заявлении Киевской Патриархии.

"Задачей этого Собора является принять решение о церковном единстве, выбрать Предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии УПЦ", - говорится в заявлении.

В УПЦ КП заявили, что рассчитывают на то, что новоизбранный Предстоятель единой поместной церкви получит ранг Патриарха.

"Мы ожидаем, что принимая во внимание все обстоятельства - давность истории, плодотворную деятельность, большое число епископата, духовенства и верующих, монастырей и духовных школ, другие факторы - Патриаршим и Синодальным Томосом также будет всеправославно утвержденно достоинство Патриарха за Предстоятелями поместной УПЦ", - отмечается в тексте.

Киевский Патриархат призывает епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московского Патриархата, поддержать процесс объединения украинского православия.

Напомним, на заседании Синода Константинопольского патриархата 11 октября было принято решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Таким образом, официально запущена процедура предоставления автокефалии Украинской церкви.

Перед этим в УПЦ КП заявили, что Священный Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году. Данную информацию подтвердил сам Филарет.

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Источник: korrespondent.net