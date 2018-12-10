В Черкасской области арестовали военного по подозрению в убийстве

По подозрению в умышленном убийстве жителя города Смела арестован военнослужащий воинской части. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской областив четверг, 11 октября.

"Смелянская местная прокуратура открыла уголовное производство по факту умышленного убийства жителя г. Смела по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Благодаря принятым следовательским (розыскным) мерам, лицо, причастное к совершению указанного преступления, установлено и задержано", – говорится в сообщении.

Подозреваемым в убийстве оказался военнослужащий воинской части города Смела Черкасской области. Ему было официально сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас полиция проводит все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее и объективное расследование всех обстоятельств производства.

Прокурорский надзор передан военной прокуратуре Черкасского гарнизона Центрального региона Украины. Военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее в Киеве военный получил девять лет тюрьмы за убийство. Деснянский районный суд Киева вынес приговор военнослужащему 72-й бригады Дмитрию Балабаху, который совершил убийство на остановке общественного транспорта возле станции метро Черниговская.Также суд лишил его звания младший лейтенант.

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Источник: korrespondent.net