В Донецкой области на шахте погиб горняк

На шахте Центральная ГП Торецкуголь в Донецкой области погиб горняк. Об этом в пятницу, 12 октября, на своей странице в соцсети Facebook сообщил представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

По его словам, трагедия случилась в 19:45 11 октября.

"На шахте Центральная ГП Торецкуголь, на участке 95, горизонт 1146 м, в очистном забое случился выброс угля, в результате которого погиб горнорабочий очистного забоя (забойщик) 1978 г.р. Второй горнорабочий очистного забоя 1992 г.р., находится в больнице, по предварительной информации, горняк получил травму (накол) таза", - пишет Лисянский.

У погибшего остались жена и двое детей.

Ранее на ПАО Шахтоуправление Покровское погиб 19-летний горняк.

Также сообщалось, что на шахте Благодатная Днепропетровской области погиб горняк.

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Источник: korrespondent.net