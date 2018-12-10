Дороги под Ичней очистили от взрывчатки

"Пиротехническими подразделениями ГСЧС очищены от взрывоопасных предметов все автодороги к населенным пунктам в пределах 16-километровой зоны, 29 км трасс линий электропередач, 7 км трасс газопроводов, территорию 3 газораспределительных станций, 3 школ, 3 детских садов, дома для людей преклонного возраста, учебно-производственного комплекса, 1 тыс. 669 домохозяйств", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки обеспечено реагирование на 53 заявки от местного населения по выявлению взрывоопасных предметов, всего с начала работ отработано 144 заявки, изъято 576 взрывоопасных предметов в 10 населенных пунктах.
С целью организации обогрева и горячего питания населения в с. Дружба установлен пункт обогрева.
В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью около 700 человек и 150 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 270 человек, 75 ед. техники и 2 самолета АН-32П.
По данным ГСЧС, интенсивность детонации уменьшилась до трех взрывов в час.
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Источник: korrespondent.net
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