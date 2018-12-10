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12. 10. 2018

Отец и дочь умерли в Херсонской области, отравившись грибами

В Алешковском районе Херсонской области из-за отравления грибами умерли 8-летняя девочка и ее отец, а мать ребенка находится в реанимационном отделении больницы. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ОГА, передает Укринформ.
 

"В Алешковском районе семья, которая проживает в селе Великие Копани, собирала 6 октября грибы и употребляла их. 7 октября были госпитализированы мать и дочь, отец от госпитализации отказался. 11 октября 8-летняя девочка умерла, а 12 октября после полуночи 38-летнего отца обнаружили мертвым в собственном дворе", - сообщили в департаменте.

По его информации, 28-летняя мать находится на данный момент в реанимационном отделении больницы.

Ранее сообщалось, что в Киеве за сутки грибами отравились четыре ребенка. С начала года 17 жителей Киева отравились ядовитыми грибами, перепутав их со съедобными. 

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Источник: korrespondent.net

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