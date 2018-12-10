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12. 10. 2018

Пограничники задержали мигрантов из пяти стран

В ночь на пятницу, 12 октября, пограничники задержали восьмерых нелегальных мигрантов из пяти стран. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, после срабатывания охранной системы, военнослужащие отдела Ужгород Чопского отряда в 200 метрах от госграницы обнаружили и задержали трех иностранцев. По словам самих задержанных, они граждане Пакистана и намеревались попасть в ЕС вне пунктов пропуска.

Апограничники отделов Рава-Русская и Амбуков Львовского отряда, благодаря информации местных жителей, задержали четырех граждан из Доминиканской Республики, Бангладеш и Таджикистана. У мужчин не было никаких документов.

Еще одного нелегала из Афганистана задержали военнослужащие отдела Шегини Мостиского отряда. Правонарушитель имел при себе внутренний паспорт.

Всех нелегальных мигрантов доставили в пограничные подразделения для выяснения обстоятельств совершения ими правонарушений и составления административных документов.

Ранее на Закарпатье задержали двух нелегалов из России. Мужчины объяснили, что пытались незаконно попасть в Евросоюз для улучшения условий жизни.

Также пограничники задержали американца на велосипеде. Мужчина ехал в Россию, чтобы увидеться с любимой. Он не смог получить российскую визу.

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Источник: korrespondent.net

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