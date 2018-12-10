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12. 10. 2018

В МВД пообещали жестко реагировать на религиозный экстремизм

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о недопустимости актов экстремизма на почве религиозной вражды в связи с началом процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Соответствующее заявление было обнародовано в пятницу, 12 октября, пресс-службой МВД.

Глава ведомства предупредил, что реакция силовиков на возможные провокации будет жесткой.

"Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде, будем действовать жестко. Пусть это не станет неожиданностью для всех "горячих голов", - говорится в заявлении.

Министр призвал политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране.

Напомним, на заседании Синода Константинопольского патриархата 11 октября было принято решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Таким образом, официально запущена процедура предоставления автокефалии Украинской церкви.

В свою очередь в УПЦ МП заявили, что не признают решение Константинопольского патриархата о предоставлении Украине автокефалии.

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Источник: korrespondent.net

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