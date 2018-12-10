ЕС переходит на единую систему маркировки топлива

На всех автозаправочных станциях Евросоюза с пятницы, 12 октября, начнет действовать единая система обозначения видов топлива, сообщает Euractiv.

Отмечается, что все топливо разделят на три категории. Кругом будут обозначены все виды бензина, квадратом - дизель, ромбом - газ. Буквами при этих символах будут обозначать вид биодобавки, цифрами - степень концентрации добавки в составе бензина.

Новые обозначения появятся и на люках бензобаков автомобилей, собранных после введения единой классификации.

Вместе с тем, многие заправочные станции ввели новую классификацию уже в сентябре.

Например, бензин E95 будет отмечен как E5, E92 - E0, E98 - 10, в зависимости от максимального количества биотоплива (этанола) в бензине.

Дизельное топливо - буквой B в квадрате с числами 7, 10, 20 или 30, указывающими максимальное количество биотоплива.

Зимой арктическое дизельное топливо первого и второго классов, как и до сих пор, будет дополнительно обозначено одной или двумя снежинками и знаком B0. Биодизель будет обозначен как B100, а синтетическое дизельное топливо - XTL.

Сжиженный нефтяной газ будет обозначен ромбом и буквами LPG, сжатый природный газ - буквами CNG; а сжиженный природный газ - LNG.

Новые правила дадут автомобилистам более четкое представление об экологичности топлива и автомобилей, считают в ЕС.

Напомним, накануне в Украине цены на АЗС застыли на фоне протестов водителей.

Как сообщалось, 11 октября во многих городах Украины прошли протесты автомобилистовпротив повышения цен на топливо. Они требовали снизить стоимость топлива до уровня весны (15 мая) 2018 года за счет уменьшения размера акциза на топливо и привязки акциза к гривне вместо привязки к евро, как происходит сейчас.

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Источник: korrespondent.net