Проблема противодействия диверсиям на объектах хранения боеприпасов может быть решена путем их размещения в заглубленных бетонных хранилищах. Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Сергей Попко Facebook.
"Анализ причин взрывов на арсеналах Вооруженных сил Украины свидетельствует о продолжении вооруженной агрессии против Украины... Враг не оставляет попыток "обескровить" нашу армию, оставить нас без необходимых для сдерживания агрессии, ресурсов, в том числе боеприпасов", – заявил он.
"Диверсия на 6-м арсенале Вооруженных сил Украины (Черниговская область, близ г. Ичня) показала, что тех мер, которые были приняты после предыдущих диверсий, недостаточно", – констатировал Попко.
По мнению командующего Сухопутных войск, "реализация полного комплекса мероприятий, которые гарантированно обеспечат надежное хранение и охрану арсеналов, баз, складов, требует интенсивной системной деятельности в течение длительного времени".
"Сегодня проблема противодействия диверсиям на объектах хранения боеприпасов может быть решена путем их размещения в заглубленных бетонных хранилищах арочного типа, что сделает невозможным большинство возможных способов проведения диверсий", – заявил он.
"Реализуем этот подход в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины, начиная с хранения реактивных боеприпасов всех типов", – сообщил Попко.
Cмотрите фотогалерею: ВСУ показали бетонные хранилища для боеприпасов
Отметим, накануне президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшие три года в Украине построят 136 хранилищ для боеприпасов.
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Источник: korrespondent.net
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