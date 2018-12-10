Почему жизнь дорогая? Как растут цены в Украине

За последние пять лет инфляции в Украине потребительские цены выросли примерно на 90%, пишет Павел Харламов в №19 Журнала Корреспондент. Подорожало все — начиная с продуктов питания и «коммуналки», заканчивая одеждой, обувью и услугами. Основная причина такого роста цен — девальвация гривны, которая с 2013 года по отношению к доллару ослабела в 3,5 раза. Поскольку украинская экономика очень зависит от импорта, нестабильность валютного курса моментально отразилась на кошельках украинцев.

Дорожает из-за валютного курса даже отечественная еда. Следим за руками: если падает гривна, то куриное филе, которое украинский производитель может продать в ЕС, к примеру, по 2,5 евро за килограмм, он не захочет продавать в Украине дешевле 80 грн за килограмм. А если евро станет стоить не 32,6 грн, как сейчас, а, к примеру, 35 грн, то цена этого филе вырастет с 80 примерно до 88 грн за килограмм. К слову, именно поэтому взлетели цены на курятину и свинину за последний год-полтора.

Вторая причина: рост налогового давления. За последние пять лет многократно увеличились акцизы на многие товары — они же привязаны к евро, а также налоговое давление на фонд оплаты труда — привет от почти трехкратного повышения минимальной зарплаты.

Все это сказывается на ценах.

Пересматривают ценники и отечественные производители. Так как все они в том или ином объеме закупают за границей сырье и материалы, оборудование и запчасти к нему, платят за энергоносители (топливо в Украине сплошь импортное или искусственно подорожавшее отечественное). Эта зависимость от импорта и «импортного эквивалента» неизбежно отражается на себестоимости готовой продукции. А значит — и на ценнике, который покупатель видит в магазине.

Кстати, о магазинах: торговое оборудование — отчасти импортное, расходы на услуги естественных монополий фактически привязаны к курсу гривны. Доставка товаров в магазины и на оптовые склады — автомобилями, которые импортные, как и горючее, заправляемое в их бензобаки.

В итоге цены в Украине почти добрались до уровня соседних государств Западной Европы. Появилась даже байка о том, что в Польше все напрочь дешевле, чем у нас. Хотя стоимость жизни в Украине все еще на 30-50% ниже, чем в близлежащих странах. Впрочем, кое-что «здесь» все-таки дешевле.

К нам — за продуктами, к ним — за одеждой

Невзирая на существенное подорожание продуктов питания в Украине, многие товары у нас (местного производства, не импорт) по-прежнему дешевле. Скажем, в Европе не купишь килограмм помидоров и огурцов за 10 грн (30 евроцентов) и яблоки по 15 грн/кг. Даже в Болгарии в селах те же помидоры в сезон продают за 1,5-2 лева (это 25-35 грн), а в Польше яблоки — по 3-4 злотых (20-30 грн).

Дороже на территории ЕС молочная продукция, яйца и особенно мясо. Выше цены на курятину — в 1,5-2, а то и в 3 раза, на говядину — на 30-50%, а в некоторых странах говядина вдвое дороже, чем в Украине.

Что однозначно дешевле в Европе, так это местные продукты. Например, килограмм сыра в Италии стоит 9-11 евро, в Украине качественный сыр, даже отечественный — 360-500 грн (11-15 евро), цена бутылки столового вина в Испании — 2,5-5 евро, в Украине вино такого же класса, даже если найти отечественное — от 150 грн (от 5 евро).

В то же время продукты, которые импортируются извне как в Европу, так и в Украину, по стоимости приблизительно одинаковы. Бананы — порядка 1 евро/кг, апельсины — 1,5-2 евро/кг, рис — 0,7-2 евро/кг.

Еще в Европе намного более разумные цены на одежду и обувь, косметику и бытовую химию. Это неудивительно, так как все те европейские марки, которые отшиваются на китайских и индонезийских фабриках, попадают в Украину через вторые руки и здесь представлены намного слабее. То есть нет жесткой конкуренции ни между брендами как таковыми, ни между розничными сетями. Отсюда и более высокая цена, которая учитывает расходы на транспортировку и таможенные платежи, а также изуверские наценки отечественной розницы, которые могут достигать 300-400%.

В общем, есть такое явление в Западной Украине, как «закупы» — это когда семья на своем авто едет в соседнюю Польшу запасаться продуктами, бытовой химией и всякими домашними мелочами. Собственно, в этом слове ответ на вопрос: «Где дешевле?»

А вот коммунальные услуги, транспорт и бытовые услуги в Украине, конечно же, дешевле.

Коммуналка для богатых

А вот тому, сколько стоят в Украине услуги, транспорт и ЖКХ, европейцы могут действительно позавидовать. В ЕС затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем составляют 20-25% весьма высокого ежемесячного дохода европейцев. Украинцы тратят на ЖКХ в 1,5-2 раза меньше (см. инфографику).

Понятно, что в Украине расходы на «коммуналку» ниже и в абсолютных цифрах. В Киеве в неотопительный сезон на содержание однокомнатной квартиры семья из трех человек тратит 1.500-2.000 грн. Для сравнения: в Польше — это минимум 600 злотых в месяц (4.700 грн), в Румынии — 400-450 лей ежемесячно (2.800-3.200 грн), в Германии — 200-300 евро в месяц (6.600-10.000 грн).

Электричество в Европе в 3-4 раза дороже, холодная вода — в 2-3 раза. Горячее водоснабжение в основном автономное. Вот только в отличие от Украины, где водопроводная вода только номинально имеет питьевое качество (см. Корреспондент №15 от 17 августа), в той же Вене или Праге ее можно пить прямо из-под крана.

Стоимость аренды в Украине уже понемногу подбирается к ценам на съемное жилье в Европе. О разнице в качестве съемного жилья и гарантиях арендатору мы скромно умолчим, хотя даже единственный в год вынужденный переезд увеличивает затраты на аренду почти на 10% (гонорар риэлтору, затраты на переезд и на адаптацию на новом месте).

Дорог в Европе и проезд на общественном транспорте. Даже в ближних государствах, таких как Польша, Венгрия и Словакия, за разовую поездку придется заплатить в 4-5 раз больше, чем в Украине. И если в Киеве можно купить один жетон на метро и кататься по всем линиям хоть целый день (не выходя на поверхность), то во многих странах ЕС разовый проезд ограничен определенным временем. В Польше — от 20 минут, в Финляндии — это 1 час 15 минут.

Поэтому местные жители предпочитают покупать проездные. Так действительно дешевле. В Румынии месячный проездной стоит от 50 лей (350 грн), в Словаки — от 20 евро (660 грн), в Польше — от 89 злотых (670 грн), в Киеве — от 390 грн.

И еще один лайфхак: в том же Риме билет на общественный транспорт действует безлимитно на весь наземный плюс одна поездка в метро в течение 90 минут с момента активации. Если в том же Киеве нужна поездка с Троещины на Отрадный, то две маршрутки и метро обойдутся всего вдвое дешевле, чем аналогичное по сложности путешествие по Риму или по Парижу.

Значительно дороже в Европе бытовые услуги. За визит в салон красоты, фитнес-клуб или на СТО нужно будет выложить сумму, которая в 2-5 раз превышает стоимость аналогичной услуги в Украине.

Праздник желудка

Оценивать стоимость жизни в разных странах в отрыве от реальных доходов населения некорректно. Ведь 2.000 грн за «коммуналку» в Украине при среднемесячной зарплате в размере 8.977 грн (данные Госслужбы статистики на начало сентября 2018 года) — это одно, а 200 евро за ЖКХ где-нибудь в Германии, где средняя зарплата составляет 2.800 евро, — совсем другое.

«Стоимость продуктов и тарифов выше почти везде. Но все дело в соотношении с уровнем зарплат. Даже в беднейшей стране ЕС Болгарии доходы населения минимум вдвое выше, чем в Украине. Цены на продукты в Польше почти такие же, как в Украине, но зарабатывают поляки в 5 раз больше», — объясняет Виталий Дудин, юрист Центра социальных и трудовых исследований.

Вообще, если проанализировать структуру расходов населения, то в Украине явно заметен перекос в сторону продуктов питания.

В Госстате утверждают, что украинцы проедают около половины своего заработка (см. инфографику). По подсчетам Корреспондента, которые основаны на потребительской корзине журнала Деньги, средний класс тратит на продукты питания 36% ежемесячного дохода.

Но в сравнении со странами Западной Европы 36% у украинского среднего класса — это все равно много. В Великобритании, к примеру, продукты питания составляют лишь 8% затрат, в Австрии — 9,9%. Украина же по этому показателю очень похожа на развивающиеся (если не сказать хуже — бедные) страны Африки: Нигерию, Кению, Камерун. Иными словами, большие траты на еду — это признак бедности.

Впрочем, для среднего класса в Украине все немного сложнее: у нас неоправданно дороги качественные продукты питания. Отсюда и высока доля затрат на еду даже у вполне обеспеченной публики. Причина дороговизны? А потому что качественный сегмент продовольственного рынка — узкий, на нем слабая конкуренция, цены по этой причине неоправданно высоки.

Только на зарплату

Проблема отнюдь не в любви украинцев к застольям, а в том, что их заработки не поспевают за ростом цен. «Если верить исследованиям, средняя зарплата в стране должна примерно в два раза превышать цену 1.000 куб. м газа», — уверен Дудин. В Украине все ровно наоборот: цена закупки газа — $250-300, средняя зарплата — где-то $300.

Кроме того, эксперты утверждают, что реальные темпы роста потребительских цен выше официальных значений. Дело в том, что при расчете индекса потребительских цен Госстат пользуется стандартизованным набором товаров и услуг. И пересматривает этот набор тогда и так, как ему представляется интересным.

«Ни Госстат, ни Национальный банк не могут мониторить изменение цен во всех точках продаж. Поэтому инфляция и рассчитывается на базе ограниченного перечня товаров и услуг», — говорит Виктор Шулик, директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating.

Это как средняя температура по палате. Но ведь модель потребления у всех разная. А значит, у каждого индекс потребцен свой. И скорее всего у семьи со средним доходом рост стоимости ее потребительской корзины будет выше, чем у тех, кто живет на минимальную зарплату.

«Расходы городского жителя значительно отличаются от сельского, который большую часть продуктов выращивает на своем участке. Расходы автомобилиста отличаются от пешехода, а здорового человек от пожилого больного», — приводит пример Андрей Шевчишин, старший аналитик группы компаний Forex Club.

Цены не спят

Ощутимо возросли в расходах украинцев и затраты на оплату ЖКХ. Правда, как уже было сказано, до Европы по стоимости «коммуналки» Украина еще не дотягивает. Но это ненадолго. В ближайшее время Кабмин примет решение о пересмотре цены газа для частных потребителей, что потянет за собой цены на горячую воду и тепло. Кроме того, о повышении тарифов на электроэнергию заговорили руководители Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам. А рост тарифов в свою очередь сделает вклад в инфляцию и подхлестнет рост цен на товары и услуги.

Именно поэтому население Украины вынуждено направлять большую часть своего заработка на базовые потребности: прокормить себя и свою семью, позаботиться о том, чтобы в доме был свет, тепло и горячая вода. Такие «излишества», как отдых или дорогие покупки (бытовая техника и электроника, предметы домашнего обихода, одежда и обувь, образование), далеко не первоочередные статьи затрат семейного бюджета.

Но смягчить последствия роста цен все равно можно. Как минимум пересмотреть свою «корзину» продуктов и услуг. Возможно, отказаться от дорогостоящего импорта, заменив его отечественными товарами, ловить скидки и распродажи, а также делать покупки за рубежом, в том числе через интернет. Это действительно позволит сэкономить (см. стр.).

ТАМ НЕ ОСОБО ЛУЧШЕ

Евгения Корженевская — о Польше

Официальная минимальная заработная плата в Польше — 2.100 злотых (1 злотый = 7,5 грн). Примерно 800-1.000 злотых в месяц уйдет на оплату квартиры с коммунальными услугами, если это своя квартира. Средняя цена за аренду однокомнатной квартиры (называется «кавалерка») варьируется от 900 злотых до 1.500-1.700 злотых (это в Кракове). К этому необходимо добавить оплату так называемых медиа, или коммунальных. Бывает, что они включены в арендную плату. А иногда хозяин сдаваемой квартиры выводит эту сумму отдельно, и тогда жильцы платят за фактическое использование воды, газа и электричества. Продукты выгоднее всего закупать на неделю в супермаркетах типа Ашана. Из моего «базового» набора продуктов самое дорогое сливочное масло — 28-30 злотых/кг. Хлеб можно купить за 1,6 злотых. Свинина стоит от 9-10 до 20 злотых/кг, говядина — 25-36 злотых/кг. Разовые билеты на транспорт ограничены временем поездки: 20-минутный билет стоит 2,8 злотых, 40-минутный — 3,8 злотых. Месячный проездной на все виды транспорта — 89 злотых.

Татьяна Пашкина — о Польше

В Польше нам удавалось еду и одежду покупать дешевле, чем в Украине. Но для этого желательно попадать на распродажи. Например, третий год ношу куртку, купленную в польском Ашане за 100 злотых. Молочку, сыры и колбасы тоже можно найти дешевле, особенно по акциям. Стоимость проезда в общественном транспорте, как правило, «кусается», но местные покупают долгосрочные проездные и это дает возможность сэкономить. Аренда жилья и коммунальные услуги дороже, чем в Украине. Хотя и квартиры гораздо лучше, чем наши хрущевки. Кстати, кофе в Польше редко бывает дешевле евро за чашечку. Неважно, это кафе или кофе-автомат.

Елена Онищук — о Румынии и Болгарии

Несмотря на то что Румыния и Болгария по уровню жизни ненамного ушли от Украины, цены там выше, чем у нас. В Румынии ужин в местном и далеко не самом крутом ресторане на троих обошелся где-то в 500 грн в пересчете с местной валюты. Это без алкоголя, по одному блюду на человека плюс чай и сок. Бензин где-то на 30% дороже, чем в Украине. В Болгарии цены на продукты питания сравнимы с украинскими, но это касается только овощей и фруктов. И то, если их покупать на рынках или в селах. В супермаркетах литр молока стоит около 2 левов (1 лев = 16,5 грн), десяток яиц — 2,5-3 лева, полуторалитровая бутылка воды — 1 лев, килограмм куриного филе — 8,5-9 левов, кило говядины — 14 левов. А вот цены в местных ресторанчиках вполне земные. Обед на троих — не больше 15-20 левов.

Татьяна Курбатова — об Испании

Разовый проезд в Испании на любом виде транспорта — 2 евро, но одна поездка не более 1 часа 15 минут. Проездной на месяц — 50 евро. На все виды транспорта без ограничений, но для его покупки нужно иметь испанский идентификационный код. Аренда жилья — от 300 евро за комнату и от 600 евро в месяц за квартиру. «Коммуналка» зависит от района и того, сколько «накрутишь». Может быть и 40, и 200 евро в месяц. Одежда недорогая. Те же марки, что есть и в Украине, но на 10-30% доступнее. Некоторые продукты питания дешевле, чем в Украине, некоторые дороже. Хлеб — 1-2 евро буханка, литр молока — 1,5-2 евро, килограмм сыра — 6-10 евро, хорошее вино — от 2,5-5 евро за бутылку. Для экономии испанцы отовариваются в разных магазинах. Овощи и фрукты покупают на рынке. Средства для уборки­ — в Lidl, продукты в Mercadona, а вино — еще где-нибудь. Бензин дорогой — 1,3-1,4 евро/л. Но если ездить на мотоцикле, то это будет даже выгоднее, чем на общественном транспорте.

Надежда Сторчевая — о Кипре

На Кипре 1 кВт электроэнергии стоит 15 центов, кубометр холодной воды — 2,36 евро. Горячая вода через бойлер. Есть еще оплата сommon expenses («содержание придомовой территории»), которая составляет в среднем 60 евро в месяц, это с учетом чистки бассейна. Еще раз в год мы платим 160 евро за вывоз мусора и 25 евро за обслуживание канализации. В Никосии и Ларнаке можно снять квартиру с одной спальней за 500-600 евро, в Лимассоле — за 700-900 евро в месяц. Автовладельцы ежегодно платят дорожный налог. Он высчитывается исходя из объема двигателя. За авто с 2-литровым движком — 200 евро в год. Кроме того, раз в два года нужно проходить техосмотр, который стоит 35 евро, и обязательно каждый год покупать «автогражданку», это еще около 280 евро. Услуги дороже, чем в Украине. Особенно то, что делается руками: маникюр с покрытием лаком — 30-50 евро, стрижка мужская — 15 евро, женская — от 40 евро, визит к механику — 50 евро. Продукты питания тоже дорогие. Хлеб стоит 1,5-3 евро, молоко — 1,5-2 евро/л, говядина — от 8 евро/кг, яблоки — 2-3 евро/кг. Дешевле только местные фрукты — манго, авокадо.

Ольга Терентьева — о Финляндии

Я прожила в Финляндии шесть лет. Там дороже почти все. Разовый проезд в метро или в автобусе — 2,5-3,5 евро. Такси — 9 евро подача, дальше по счетчику. Дорога до аэропорта обходилась приблизительно в 45 евро. Литр молока стоит до 1 евро, десяток яиц — 1,5 евро, бутылка пива — от 2 евро. А вот фрукты и овощи в Финляндии мне, наоборот, показалось, что дешевле. Большинство видов фруктов — около 1 евро/кг. Одежда и обувь в Финляндии тоже дешевле, чем в Украине. Если покупать во время скидок. Правда, на фоне их доходов эти цены не так ощущаются. Средняя зарплата в Финляндии — 3.000 евро.

Леся Цыбко — о Мальте

Проезд в общественном транспорте на Мальте в высокий сезон (июль-август) — 2 евро, в низкий — 1,5 евро. Билет действует два часа. Проезд для граждан страны пенсионного возраста бесплатный. Температура воздуха на острове даже зимой не опускается ниже 10-15 °C,поэтому центрального отопления в домах нет вообще. Есть кондиционеры. Но местные жители не торопятся их включать — экономят. Так как платежи по коммунальным услугам составляют 100-120 евро в месяц. Среднестатистическое жилье на Мальте — квартира с тремя спальнями. Ее ежемесячная аренда стоит от 800 до 3.500 евро. Цены в мальтийских магазинах «европейские». Лоток из шести яиц — 1,2-1,5 евро, яблоки — 1,8-3,2 евро/кг, целая курица — 8-12 евро, свежая рыба — 7-14 евро/кг, упаковка королевских креветок весом 2 кг — 20 евро. Круп на Мальте нет, в основном это макаронные изделия, +/- 1 евро за упаковку. Большой минус островной жизни — дорогие интернет и связь. За каждую услугу нужно платить около 40 евро в месяц.

Сравнение стоимости товаров и услуг в Украине и некоторых странах Западной Европы*

Украина Польша Румыния Венгрия Словакия Италия Германия Молоко, 1 л 0,68 0,55 0,90 0,68 0,7 1,13 0,71 Рис, 1 кг 0,80 0,75 0,93 0,89 1,14 2,01 2,05 Сыр, 1 кг 4,92 5,17 4,66 5,16 7,01 11,52 9 Куриное филе, 1 кг 2,76 3,64 3,92 4,09 4,95 8,38 7,46 Бананы, 1 кг 0,93 0,99 1,05 1,25 1,43 1,69 1,58 Яблоки, 1 кг 0,65 0,69 0,78 0,99 1,41 1,83 2,23 Помидоры, 1 кг 0,96 1,20 1,01 1,54 1,76 1,86 2,6 Картофель, 1 кг 0,25 0,40 0,44 0,56 0,79 1,20 1,04 Вода в бутылках, 1,5 л 0,34 0,42 0,51 0,31 0,63 0,39 0,32 Пиво, 0,5 л 0,50 0,70 0,67 0,69 0,74 1,21 0,69 Сигареты (Marlboro) 1,05 3,60 3,64 3,69 3,7 5,2 6,3 Средний счет в ресторане на человека 3,72 4,64 5,35 4,62 5 15 10 Меню в Макдоналдс 2,63 4,18 3,85 4,62 5 7,75 7 Стоимость разового проезда на общественном транспорте 0,15 0,79 0,43 1,08 0,7 1,5 2,75 Аренда 1-комнатной квартиры, за месяц 180 325 209 290 363 457 517 Бензин А-95, 1 л 0,95 1,19 1,17 1,24 1,44 1,64 1,49 Дизтопливо, 1 л 0,88 1,17 1,20 1,28 1,29 1,52 1,30

* Все цены указаны в евро.

Источник: korrespondent.net