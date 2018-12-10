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12. 10. 2018

Украинцам на выходные обещают тепло

В стране в ближайшие три выходных, на которые приходится День защитника Украины, будет без осадков и довольно тепло. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 13 октября, будет облачно. На западе, юге и востоке прогнозируют до +19-20 градусов. В центре и на севере страны будет чуть прохладней - до +17-18 градусов.

 
 

В воскресенье, 14 октября, погода не изменится. По всей Украине будет сухо и солнечно. Дожей не обещают. Температура до +17-20 градусов.

 
 

В понедельник, 15 октября, на часты территории страны будет облачно. Синоптики обещают тепло на уровне предыдущих дней. Воздух прогреется до +17-20 градусов.

 
 

Ранее сообщалось о повышенных уровнях загрязнения атмосферного воздуха в Киеве.

Напомним, потепление пришло в Украину на минувших выходных. 

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Источник: korrespondent.net

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