В МИД Венгрии разразились гневной речью из-за петиции на сайте Рады

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал петицию на сайте Верховной Рады по Береговому Закарпатской области. Об этом он заявил на пресс-конференции в Будапеште в четверг, 11 октября, сообщает пресс-служба венгерского правительства.
В частности, министр заявил о том, что "предложения украинских ответственных лиц, касающиеся изменения этнического состава" города Берегово в Закарпатской области, "вызывают в воображении образы мрачных диктатур". Политика Украины "достигла чудовищных низин", уверен глава ведомства.
Отмечено, что так министр прокомментировал отсутствие реакции украинских властей на появившуюся 21 сентября на сайте Верховной Рады петицию, в которой предлагалось депортировать из Закарпатья украинцев, получивших венгерское гражданство. Соответствующую инициативу тогда зарегистрировал пользователь по имени Ростислав Гаврилюк. За три недели его идею поддержали 520 человек.
"Самое возмутительное в том, что правительство соседней страны не осудило это и не опротестовало опубликованную на сайте украинского парламента петицию, в которой говорится о депортации закарпатских венгров", - сказал министр.
Как известно, зарегистрировать петицию на сайте парламента может любой гражданин Украины. При этом указанные петиции не имеют никакого отношения к украинским политикам и украинской политики в целом.
Ранее сайт Центра Миротворец расширил список владельцев венгерских паспортов до более 500 человек.
Накануне Миротворец опубликовал список из 313 закарпатцев, владельцев венгерских паспортов. Большинство из них являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления. В базе ранее оказался и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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Источник: korrespondent.net
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