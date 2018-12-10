В Лисичанске эвакуируют школу из-за взрыва - СМИ

В южной части Лисичанска Луганской области в пятницу, 12 октября, эвакуируют детей из-за взрыва. Об этом сообщают местные жители, пишет ОстроВ.

Эвакуация детей в ССШ №27 началась в 11:00.

По информации местных жителей, взрыв прогремел около школы, в районе заброшенных многоэтажных домов.

В настоящее время территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщалось, в частном доме в Лисичанске произошел взрыв. Травмы получила 36-летняя женщина.

Ранее жителей Лисичанска просили не выходить из домов в связи с проведением спецоперации.

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Источник: korrespondent.net