Facebook заблокировал сотни аккаунтов перед выборами в Конгресс

Социальная сеть Facebook заблокировала более 800 страниц и аккаунтов пользователей перед промежуточными выборами в Конгресс США, которые состоятся 6 ноября. Об этом сообщает телеканал CNN.

В частности, компания заблокировала 559 страниц и 251 аккаунт в связи с тем, что они постоянно нарушали правила о нераспространении спам-сообщений.

Сообщается, что нарушения правил контента включали в себя использование фейковых аккаунтов, искусственное увеличение заинтересованности аудитории, обманчивую координацию и тому подобное. В компании также подчеркнули, что заблокированные страницы и аккаунты активизировались "именно в это время - незадолго до проведения промежуточных выборов в США".

Отметим, во время выборов будут переизбраны все члены Палаты представителей Конгресса, а также значительная часть сенаторов и губернаторов.

Как сообщалось, вице-президент США Майк Пенс обвинил власти Китая во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс.

Ранее сообщалось, что американские законодатели не успеют принят новый пакет антироссийских санкций до выборов.

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Источник: korrespondent.net