На юго-западе Германии на ходу загорелся поезд ICE сообщением Кельн-Франкфурт. Были эвакуированы 510 пассажиров, пять человек получили легкие трамвы. Об этом сообщает Hessenschau в пятницу, 12 октября.
Инцидент произошел в 6:30 утра по местному времени, когда поезд проезжал Вестервальд, между станциями Зигбург-Бонн и Монтабаур в земле Рейнланд-Пфальц.
Отмечается, что полностью сгорела задняя часть состава. Пассажиров доставили автобусами до ближайшей железнодорожной станции, откуда они продолжили путь дальше.
По информации издания, железнодорожный путь будет закрыт как минимум до конца нынешних суток. Пассажиров других поездов предупреждают о серьезных задержках в связи с объездом.
По предварительным выводам, что возгорание было вызвано техническим дефектом.
Cмотрите фотогалерею: В Германии на ходу загорелся поезд с сотнями пассажиров
Ранее в Турции в результате аварии пассажирского поезда в провинции Текирдар в районе Чорлу погибли 24 человека, еще 338 пострадали. Всего в поезде находились 362 пассажиров и шесть членов персонала.
А в Румынии на одном из железнодорожных переездов уезда Тимишоара в результате столкновения товарного поезда с легковушкой погибли четыре человека.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.