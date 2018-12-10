На юго-западе Германии на ходу загорелся поезд ICE сообщением Кельн-Франкфурт. Были эвакуированы 510 пассажиров, пять человек получили легкие трамвы. Об этом сообщает Hessenschau в пятницу, 12 октября.

Инцидент произошел в 6:30 утра по местному времени, когда поезд проезжал Вестервальд, между станциями Зигбург-Бонн и Монтабаур в земле Рейнланд-Пфальц.

Отмечается, что полностью сгорела задняя часть состава. Пассажиров доставили автобусами до ближайшей железнодорожной станции, откуда они продолжили путь дальше.

По информации издания, железнодорожный путь будет закрыт как минимум до конца нынешних суток. Пассажиров других поездов предупреждают о серьезных задержках в связи с объездом.

По предварительным выводам, что возгорание было вызвано техническим дефектом.

Cмотрите фотогалерею: В Германии на ходу загорелся поезд с сотнями пассажиров

Ранее в Турции в результате аварии пассажирского поезда в провинции Текирдар в районе Чорлу погибли 24 человека, еще 338 пострадали. Всего в поезде находились 362 пассажиров и шесть членов персонала.

А в Румынии на одном из железнодорожных переездов уезда Тимишоара в результате столкновения товарного поезда с легковушкой погибли четыре человека.

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Источник: korrespondent.net