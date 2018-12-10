Убийство журналистки: Германия выдаст Болгарии подозреваемого

В Германии суд принял решение об экстрадиции предполагаемого убийцы болгарской тележурналистки Виктории Мариновой. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщает Spiegel.

На данный момент Северин Красимиров находится под стражей. Его выдача Болгарии ожидается в ближайшее время.

Ранее мать Красимирова рассказала, что тот сознался в том, что убил журналистку Викторию Маринову в городе Русе.

Во время первого судебного заседания в четверг он рассказал, что распивал алкогольные напитки вместе с другом и употреблял кокаин. Затем на берегу Дуная он встретил женщину, которая совершала пробежку, и вступил с ней в спор. По его словам, женщина его ударила, утверждая, что тот поднял на нее руку первым. Далее, по словам подозреваемого, он ничего не помнит.

Как сообщалось, полиция Болгарии раскрыла убийство журналистки Виктории Мариновой.

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Источник: korrespondent.net