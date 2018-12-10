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12. 10. 2018

Взрывоопасными предметами загрязнена треть Украины - ГСЧС

Около трети территорий Украины загрязнено взрывоопасными предметами. Об этом на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧП сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, передает Liga.net.

По его словам, ГСЧС в сотрудничестве с международными организациями составила электронную базу данных, в которой собрана информация о местонахождении взрывоопасных предметов.

Установлено, что почти 30% территории государства загрязнено опасными предметами. В частности, более 4 тысячи участков определены как вероятно загрязненные взрывоопасными предметами, а это 1 млн 146 тыс гектаров. "Подтверждено наличие взрывоопасных предметов на общей площади 453 тыс гектаров", - сообщил Чечеткин.

Особо остро, отметил он, этот вопрос стоит на освобожденных территориях Донецкой (238 тыс га) и Луганской (197 тыс га) областей. В Одесской области - 42,8 тыс га, в Киевской области - 30,4 тыс га, в Харьковской - 18,1 тыс га, в Житомирской - 1,4 тыс га, в Николаевской - 1,3 тыс га.

С 2014 года на освобожденных территориях Донбасса проверено более 25 тыс га территории и обезврежено 160 тыс взрывоопасных предметов.

Во время ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов вблизи Балаклеи, Калиновки, Сватово очищено более 66 тыс га, обезврежено 45 тыс взрывоопасных предметов.

Ранее в ГСЧС сообщили, что все дороги в районе Ични, где взорвались склады с боеприпасами, разминированы. По данным ведомства, интенсивность детонации уменьшилась до трех взрывов в час.

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Источник: korrespondent.net

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