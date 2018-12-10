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12. 10. 2018

ФСБ задержала двух украинцев в Азовском море - ООС

Сотрудники пограничной службы ФСБ России в Азовском море недалеко от населенного пункта Весело-Вознесенка (РФ) задержали двух граждан Украины, которые осуществляли лов рыбы на маломерном плавсредстве. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечено, что в Таганрогский залив украинские рыбаки вышли из неподконтрольного населенного пункта Холодное (Донецкая область).

"Пограничное управление ФСБ РФ уже сообщает об отсутствии разрешения на вылов водных биологических ресурсов у украинцев и открытии против них дела об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

В то же время пограничники из состава Объединенных сил напоминают рыбакам об опасной ситуации, сложившейся в настоящее время в Азовском море.

"Для сохранения своей свободы следует обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, выходить в море из установленных пунктов базирования и не отходить слишком далеко от берега", - предупредили в штабе ООС.

Ранее стало известно, что Мнистерство внутренних дел увеличивает свое присутствие в акватории Азовского моря.

Также Вооруженные силы Украины усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря.

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Источник: korrespondent.net

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