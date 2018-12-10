По делам САП за три года осуждены три коррупционера

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) за три года завершили 22 уголовных производства, но лишь три человека были осуждены судом. Об этом заявил прокурор САП Виталий Кравец, сообщает в пятницу, 12 октября РБК-Украина.

"На сегодняшний день судебными решениями завершено 22 дела. Есть два реальных приговора, которые были рассмотрены по всем правилам. То есть без упрощенных режимов там осуждены три человека за коррупционные преступления. 19 обвинительных приговоров, но они вынесены по результатам заключения сделок. Также одно постановление о закрытии производства и освобождение от уголовной ответственности", - сообщил Кравец.

Напомним, накануне сообщалось, что САП возбудила дело против двух депутатов - нардепа Валерия Дубиля и депутата Черниговского облсовета Олега Аверьянова.

Ранее сообщалось, что прокуроры САП вручили обвинительный акт восьми фигурантам дела о завладении средствами бюджета Одессы при покупке зданий завода Краян, в том числе городскому голове Одессы Геннадию Труханову.

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Источник: korrespondent.net