В Николаеве на территории общежития Высшего профессионального училища №21 произошел конфликт между двумя студентами с применением холодного оружия.Об этом сообщают Новости-N в пятницу, 12 октября.
"Ссора произошла сегодня утром, между 9 и 10 часами между старостой общежития и студентом-первокурсником, который пытался попасть в здание, хотя не имел на это право. Возмущенный этим запретом, молодой человек достал нож и начал угрожать старосте. В результате конфликта студент ударил ножом старшекурсника в руку", – говорится в сообщении.
По информации издания, на место происшествия не были вызваны экстренные службы – ни скорая, ни полиция.
Заместитель директора училища Сергей Архипов рассказал, что пострадавшему на месте оказали необходимую медицинскую помощь, поскольку ранение было незначительное.
По его словам, руководство училища не стало сообщать о произошедшем в полицию, поскольку хочет самостоятельно разобраться в произошедшем. Для этого в администрацию будут вызваны родители учащихся для разговора.
Архипов уверяет, что пострадавший не имеет претензий к нападавшему, в противном случае он может самостоятельно обратиться в полицию.
"Наша позиция такая –то что у нас произошло это наша внутренняя ситуация и мы уже, по состоянию на сегодня, с этой ситуацией разобрались. У нас нет вызовов на полицию, на департамент образования, то есть, мы с этой ситуацией будем разбираться сами. Официальных каких-то объяснений я по этому вопросу давать не буду", – заявил он.
Также руководство училища отрицает информацию о том, что была удалена запись с камеры видеонаблюдения, на которой заснято произошедшее.
Cмотрите фотогалерею: В Николаеве между студентами произошла поножовщина – СМИ
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Источник: korrespondent.net
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