За неделю на Донбассе погибли три ребенка - ОБСЕ

С начала 2018 года на Востоке Украины погибли или получили ранения 28 детей. Об этом во время брифинга в пятницу, 12 октября, заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщает Интерфакс Украина.

Еще один ребенок за прошедшую неделю был ранен.

Александр Хуг рассказал, что возле Горловки погиб 14-летний Кирилл, 13-летний Андрей и 12-летний Виталий, а 10-летний Дмитрий получил ранение, и в тот же день в Старомихайловке получила ранения 16-летняя Анна.

"Дети, всего 28 в этом году, погибли или получили ранения потому, что вооружения не были отведены, стороны не отвели силы и средства, а мины и до сих пор находятся в земле, а из оружия стреляли взрослые. Это не несчастный случай или ошибка", - отметил замглавы миссии.

Напомним, накануне сообщалось, что на Донбассе девятилетний ребенок получил ранение в голову.

Как сообщалось, 30 сентября в "ДНР" трое детей погибли и один был ранен в результате взрыва мины под Горловкой в Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net