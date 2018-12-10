В Херсонской области на курортной Арабатской стрелке археологи открыли 16 захоронений различных культур в кургане эпохи бронзы, расположенном на территории Счастливцевского сельского совета Генического района. Об этом в четверг, 11 октября, сообщил сайт Счастливцевского сельсовета.

"С 17 сентября по 9 октября в селе Счастливцево продолжалась осенняя Арабатская археологическая экспедиция - 2018. Научные сотрудники Института археологии НАН Украины под руководством заведующего отделом Полевой комитет Института археологии НАН Юрия Болтрика провели раскопки кургана бронзового века. Первая находка буквально в первый же день раскопок останков воина-сармата (представителя племени роксоланов) ошеломила всех", - говорится в сообщении.

В целом археологи открыли в кургане 16 захоронений. Как сообщил председатель экспедиции Болтрик, семь из них относятся к ямной культуре, одно - к катакомбной, одно - к срубной культуре, два захоронения принадлежат позднесредневековым кочевникам, три - оставлены поселением культурного круга Бабье, а еще одну могилу оставили роксоланы (представители кочевых сарматов).

Cмотрите фотогалерею: В Херсонской области раскопали "сенсационный" курган

По предварительной информации археологов, временной период использования данного кургана охватывает время от третьего тысячелетия до н. э. до 15 - 17 века н. э. То есть, как место захоронения этот курган древние жители Арабатского степи использовали в период с эпохи ранней бронзы до позднего средневековья, отмечается в сообщении.

Согласно обнародованной информации, археологи нашли в кургане железные меч и нож (сохранились в обломках), кремниевый меч, серебряную пронизку, четыре небольших глиняных кувшина, на которых можно хорошо разглядеть орнаменты и фрагменты амфор и другой лепной посуды.

Отмечается, что найденные артефакты археологи увезли в Киев для более тщательного исследования специалистами.

Ранее в Харьковской области в ходе военно-мемориальной экспедиции археологи обнаружили останки 48 жертв Барвенковского котла в 1942 году.

Также сообщалось, что в Шостке Сумской области обнаружили семейный склеп знаменитого генерал-майора, директора Шосткинского порохового завода Карла Аароновича Моландера (1857-1862 гг.).

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net