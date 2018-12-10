Бывший венгерский министр поддержал позицию Украины

Бывший министр финансов Венгрии, являющийся главой движения За современную Венгрию, Лайош Бокрош поддержал Украину в конфликте с Будапештом. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, заявления венгерского МИД, что в Украине продолжается кампания ненависти против венгров не соответствуют действительности.

"Самоуверенной венгерской дипломатии удалось настроить против себя украинские органы власти тем, что в венгерском консульстве в Берегово раздавались венгерские загранпаспорта и тайно приводили к присяге венгерских граждан. Тем самым венгерское государство грубо нарушило украинские законы", - заявил Бокрош.

Он подчеркнул, что не поддерживает запрет двойного гражданства, однако, по его словам, законы следует соблюдать так же как венгерская власть их соблюдает в случае со Словакией.

При этом он назвал венгерскую дипломатию лукавой, показной и бесчестной.

"Венгерская дипломатия наносит невероятный ущерб закарпатской венгерской общине, количество которой быстро уменьшается. Вместо того, чтобы пытаться договориться с украинской властью, она разжигает огонь ненависти. Даже не вопрос, что главную роль проигравших получат закарпатские венгры" - заявил Бокрош.

Ранее Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал петицию на сайте Верховной Рады, в которой предлагается изменить этнический состав Берегово Закарпатской области.

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Источник: korrespondent.net