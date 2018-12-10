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12. 10. 2018

ПАСЕ призывает Россию вернуть Польше обломки президентского самолета

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию вернуть Польше обломки самолета Ту-154М, который разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В пятницу, 12 октября, представители парламентов Совета Европы приняли соответствующие рапорт и резолюцию, сообщает Польское радио.

Подготовка рапорта длилась более четырех лет. В документе учтены оценки экспертов международного права, которые признали, что, согласно Чикагской конвенции, обломки Ту-154М необходимо вернуть Польше.

"Россия должна вернуть обломки Польше, ведь техническое расследование относительно авиационной безопасности было завершено. Отказ со стороны российской власти сделать это является злоупотреблением правами, порождающим спекуляции о том, что Россия что-то скрывает", - говорится в документе.

Указано, что это должно произойти в тесном сотрудничестве с польскими экспертами, чтобы избежать разрушения потенциального доказательного материала.

Депутаты также призвали Россию проявить уважение к месту катастрофы.

На основании 13 приложения Конвенции о международной гражданской авиации, государство, в котором произошла авария, должно вернуть обломки и другие доказательные материалы государству, в котором воздушное судно было зарегистрировано, после завершения изучения технических причин катастрофы. Однако с января 2011 года Россия отказывается возвращать обломки.

Напомним, ранее с аналогичным заявлением выступал Совет Европы. В резолюции СЕ отмечалось, что постоянные отказы Москвы – это злоупотреблением права.

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Источник: korrespondent.net

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