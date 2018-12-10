В зоопарке США родились два слоненка

В зоопарке американского города Сан-Диегов штате Калифорния на свет появились два слоненка. Надзиратели уже представили миру новых питомцев, сообщает ТСН в пятницу, 12 октября.

"Мальчика прозвали Зули, а его меньшей сестренке имени еще не выбрали. Двухнедельный малыш пока все время проводит с мамой. Работники говорят – слоники чувствуют себя прекрасно. Активно изучают окружающие предметы, имеют хороший аппетит и любят поспать", – говорится в сообщении.

Также малыши уже научились трубить хоботом. Так они реагируют на своих сородичей, которые помогают маме-слонихе их воспитывать.

Отмечается, что зоопарк в Сан-Диего – один из крупнейших в мире. Сейчас в нем проживают 14 слонов.

Ранее сообщалось, что в одном из зоопарков США родился слоненок. Ветеринары ожидали, что малыш появится на свет в следующем месяце, поэтому были сильно удивлены, когда в слонихи начались схватки.

Также в США в зоопарке показали детеныша красной панды. Малыша назвали Доктор Лили – в честь ветеринара, которая первой увидела его на ультра-звуковом исследовании.

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Источник: korrespondent.net