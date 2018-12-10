На новую систему голосования в Раде выделят шесть миллионов гривен

Управление делами Верховной Рады объявило тендер на разработку проекта по ремонту сессионного зала, в частности, изменения системы голосования. Ожидаемая стоимость модернизации - 5,7 млн гривен, сообщает сайт ProZorro.

Отмечено, что победителю нужно будет до конца года разработать проектно-сметную документацию на ремонт зала пленарных заседаний. В частности, во время ремонта планируют заменить систему электронного голосования.

Как указано в тендерной документации, это нужно для "улучшения ее технических свойств, расширения возможностей и качественного выполнения своих функций народными депутатами Украины".

"На рабочем месте нардепов должен быть компьютер, модуль с кнопками для голосования, модуль бесконтактного считывания ID-карты, цветной сенсорный экран с возможностью голосования по нему и записи на выступление, микрофон, громкоговоритель, устройство для синхронного перевода, модуль подзарядки мобильных устройств и электронная табличка с ФИО нардепа", - предусматривают условия тендера.

Там также указанные требования к самой системе Электронный зал пленарных заседаний и ее подсистем. В частности, должен быть учтен визуальный контроль пребывания депутатов на рабочем месте с помощью системы видеонаблюдения, синхронный перевод заседаний на восемь языков, обновление телевизионного комплекса трансляций заседаний и прочее.

К тому же, в парламенте хотят улучшить условия работы депутатов, реконструировав существующую мебель и установив новое инженерное оборудование. В частности, в отдельных местах планируется заменить наполнитель и обивку кресел, изменить сами кресла, уменьшить или увеличить количество рабочих мест или их размер. Также должна быть реконструирована трибуна, заменено кресло президента и ковровое покрытие.

Как сообщается, предложения по тендеру принимаются до 29 октября, аукцион должен состояться на следующий день.

Ранее стало известно, кто из народных депутатов заработал наибольшую заработную плату в сентябре.

Напомним, внедрение в парламенте новой электронной системы голосования Рада-4 стоило 92 млн грн без учета инфляции.

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Источник: korrespondent.net