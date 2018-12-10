В РФ оценили вероятность выхода из Совета Европы

Россия рассматривает любые варианты в контексте проблемы отношений с Советом Европы. Об этом в пятницу, 12 октября, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

"Мы рассматривает любые варианты наших действий, но наш выбор однозначен на сегодняшний момент. Мы исходим из того, что существуют возможности для преодоления системного кризиса", - сказал Грушко.

"Мы исходим из нерушимости основных принципов, которые зафиксированы в уставе организации и Европейской конвенции по правам человека", - подчеркнул он. В частности, он пояснил, что речь идет о равенстве прав и обязательств.

Как указал замглавы МИД РФ, этот принцип был нарушен односторонними действиями ПАСЕ, которая приняла регламенты, которые "представляют собой формальные поправки к вышеуказанным юридически обязывающим документам".

"Надеемся, что здравый смысл восторжествует и будет принято решение, которое позволит восстановить принцип равенства всех государств, а с технической точки зрения это будет означать восстановление полномочий нашей делегации в ПАСЕ", - заключил Грушко.

При этом он отметил, что в ситуации с возможной невыплатой Россией взноса в Совет Европы мяч остается на стороне СЕ и ПАСЕ.

По его словам, в ассамблее не идут на шаги, которые могли бы преодолеть системный кризис в ПАСЕ. "Ситуация по-прежнему не меняется", - добавил он.

Как сообщалось, накануне генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что российская делегация не вернется к работе в ПАСЕ в следующем году.

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Источник: korrespondent.net