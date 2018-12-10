В Австралии торнадо оставил без электроэнергии тысячи домов

В австралийском штате Квинсленд пронесся торнадо. Об этом сообщается в сюжете ТСН от пятницы, 12 октября.

Порывистый ветер двигался со скоростью 144 километров в час. Сначала на города обрушился мощный град, размером с теннисный мяч. После - начался ураган и массивный ливень.

Непогода разорвала дома и уничтожила местный урожай.

Ранее на восток Канады обрушился Торнадо. Пострадали не менее 30 человек.

Также сообщалось, что на США обрушился ураган Флоренс, жертвами которого стали 43 человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net