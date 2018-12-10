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12. 10. 2018

В Австралии торнадо оставил без электроэнергии тысячи домов

В австралийском штате Квинсленд пронесся торнадо. Об этом сообщается в сюжете ТСН от пятницы, 12 октября.

Порывистый ветер двигался со скоростью 144 километров в час. Сначала на города обрушился мощный град, размером с теннисный мяч. После - начался ураган и массивный ливень.

Непогода разорвала дома и уничтожила местный урожай.

Ранее на восток Канады обрушился Торнадо. Пострадали не менее 30 человек.

Также сообщалось, что на США обрушился ураган Флоренс, жертвами которого стали 43 человека. 

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Источник: korrespondent.net

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