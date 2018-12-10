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12. 10. 2018

В США возросло число жертв тропического шторма Майкл

В США число погибших в результате тропического шторма Майкл увеличилось до 11 человек. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщает Washington Post.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям штата Вирджиния, пять жителей штата также стали жертвами шторма Майкл.

"Пять человек стали жертвами шторма Майкл. 520 тысяч человек остаются без электричества", - говорится в Twitter департамента.

Напомним, в четверг утром ураган Майкл, центр которого находился над центральной частью Джорджии, ослаб до тропического шторма, максимальная скорость ветра составляла 120 километров в час. Потенциальный ущерб от урагана оценивается в миллиарды долларов.

Ранее также сообщалось о шести погибших в результате стихии.

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Источник: korrespondent.net

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