Все F-35 сели. Что не так с "лучшим" истребителем

Полеты всех новейших истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 приостановлены в связи с аварией в Южной Каролине. Первые испытания машины в реальном бою состоялись в мае этого года, когда израильские военные применили их на Ближнем Востоке.

F-35 является передовой разработкой и самой дорогой системой вооружений в истории, но, при этом, регулярно критикуемой американскими властями. Пентагон уже признавал, что около половины из них не готовы к бою. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Первый бой F-35

В конце мая этого года Израиль заявил, что стал первым государством, испытавшим F-35 в реальном бою.

Израиль таке был первым, кому Соединенные Штаты поставили свои новейшие истребители пятого поколения. Войдя в состав израильских ВВС они получили название F-35I Adir, что переводится как "могучие".

Первые два самолета из 50 заказанных были переданы в 2016 году. Сейчас ВВС Израиля располагают девятью такими истребителями.

Как заявил главком ВВС Израиля Амикам Норкин, F-35 использовались дважды на разных фронтах, однако точное место атак и их результаты не называются. СМИ писали, что Норкин во время пресс-конференции показывал фотографию F-35 над столицей Ливана Бейрутом.

Как пишет American Thinker, Израиль использовал несколько своих F-35 для атаки более чем на 50 иранских военных объектов в Сирии. Все они предположительно находятся под защитой российской зенитно-ракетной системы С-300.

Атака самолетов F-35 была завершена менее чем за 90 минут, что является заметным достижением в военной разведке, а также в оперативном планировании и координации.

Кроме того, министр регионального сотрудничества Израиля Цаки Ханегби заявил, что F-35 будут противостоять зенитно-ракетному комплексу С-300 в Сирии. СМИ писали, что Украина "слила" США и Израилю характеристики С-300.

27 сентября стало известно, F-35B (модификация с вертикальной посадкой) впервые испытали в бою, на этот раз американцы. Они атаковали позиции движения Талибан в Афганистане.

На следущий день F-35B разбился в штате Южная Каролина недалеко от станции авиации Корпуса морской пехоты США. Пилот успел катапультироваться и выжил. Это стало первой за 17 лет катастрафой F-35В.

Самолет стоимостью более 100 миллионов долларов входил в состав Морской истребительной учебной эскадрильи N501.

В прошлом самолеты F-35 совершали аварийные посадки, были проблемы во время полета, включая кислородное голодание экипажа, возгорание двигателей и другие сбои. Но это первый случай, когда в результате инцидента с F-35 пострадал пилот

Точная причина аварии до сих пор не названа. Однако многие эксперты предполагают, что проблема связана именно с топливными трубками, поскольку ранее в апреле F-35 совершил вынужденную экстренную посадку на морской базе в Северной Каролине из-за неисправности топливного отсека.

11 октября Пентагон приостановил полеты всех новейших истребителей F-35 для проверки топливной системы.

Лучший истребитель

Истребители пятого поколения во всем мире стали неким символом абсолютной мощи - в их боеспособности не принято сомневаться, ими принято гордиться. Их стараются строить все страны, претендующие на звание авиационной державы.

Семейство одноместных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской компанией Lockheed Martin.

Сверхсамолеты. Истребители пятого поколения

F-35 разрабатывался для использования в качестве штурмовика, разведчика и перехватчика с использованием технологии стелс. Свой первый полет F-35 совершил 15 декабря 2006 года. Соединенные Штаты планируют закупить 2 443 таких самолета.

Существует три основных модели Lightning II. F-35А - вариант с обычным взлетом и посадкой, F-35В - самолет укороченного и вертикального взлета и посадки, а F-35C - палубный вариант для использования на авианосцах.

F-35 обладают чрезвычайно малой радиолокационной сигнатурой и способны заходить на территорию противника незамеченными, а также обходить современные системы противоракетной обороны, как, например, С-300.

В 2016 году первое подразделение ВВС США, укомплектованное малозаметными истребителями пятого поколения F-35A, достигло боевой готовности. Как заявил тогдашний глава Пентагона Эштон Картер, это ключевой этап в освоении самолета, который должен обеспечить превосходство США в воздухе на годы вперед.

По словам высокопоставленных сотрудников Военно-воздушных сил США, их специалисты активно занимаются разработкой и интегрированием нового программного обеспечения для расширения возможностей системы обработки и хранения данных о существующих угрозах, пишет National Interest.

"Все это позволит истребителям F-35 лучше определять конкретные угрозы. После модернизации никакие другие истребители пятого поколоения, ни российские, ни китайские, не смогут конкурировать с F-35", - отмечает журнал.

Четырехствольная 25-миллиметровая пушка Гатлинга, встроенная в левое крыло самолета таким образом, чтобы не нарушать его характеристики малозаметности, позволяет подавлять противника огнем и быстро уничтожать его цели. Согласно заявлению компании General Dynamics, GAU-22/A способна делать 3 300 выстрелов в минуту.

Пушка будет также сопряжена с программным обеспечением F-35, что даст летчику возможность видеть и уничтожать цель с использованием нашлемного дисплея.

ВВС США ускоряют разработку специальной высокотехнологичной бортовой базы данных для истребителей F-35, содержащей сведения в вероятных угрозах. По словам руководства ВВС, это программное обеспечение разрабатывается для более точной идентификации вражеских самолетов, действующих в различных по степени риска регионах планеты.

За что критикуют

В отчете Правительственного управления США от 5 июня 2018 года содержится довольно критичное отношение к F-35. Многие специалисты сомневаются в способности самолета удовлетворить различные требования всех служб американского Минобороны.

В частности, в докладе критикуется конструкция шлемного дисплея, на котором отображаются необходимые эксплуатационные данные в помощь пилоту.

Другими словами, если сам самолет обеспечивает движение и несет требуемое ракетное вооружение классов "воздух-земля" и "воздух-воздух", электроника, встроенная в шлем, представляет собой "мозг" F-35.

В общем, в отчете говорится о 966 "явных недоработках" в нынешнем проекте истребителя F-35, 110 из них относились к первой категории. Такие недочеты в конструкции самолета "могут повредить надежности, безопасности или другим критическим требованиям" при эксплуатации.

В начале этого года стало известно, что недостатки при производстве истребителей признают и в оборонном ведомстве США.

Глава отдела Пентагона по войсковым испытаниям Роберт Белер в специальном докладе сообщил, что около 50 процентов истребителей F-35 не готовы к боевому сипользованию, причем эту цифру не удалось существенно понизить с октября 2014 года, несмотря на рост количества F-35.

Но чаще всего самолет критикуют за его высоку стоимость. Программа разработки американского F-35 обошлась более, чем 60 миллиардов долларов. Один F-35, в зависимости от модели, стоит от 85 до 115 миллионов долларов.

Сенатор Джон Маккейн называл F-35 стал "скандалом и трагедией" из-за стоимости, графика выполнения и самих результатов.

Американский президент Дональд Трамп также критиковал F-35 за дороговизну. После этого Lockheed Martin снизила их стоимость на пять процентов.

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Источник: korrespondent.net