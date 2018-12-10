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12. 10. 2018

Стал известен лауреат альтернативной Нобелевской премии по литературе

Французская писательница, уроженка Гваделупы Мариз Конде стала лауреатом Альтернативной Нобелевской премии по литературе, которая была основана 100 шведскими деятелями культуры в знак протеста против отмены вручения награды в этом году. Как сообщает The New York Times, призовой фонд составил миллион шведских крон или 112 тысяч долларов.

Конде – автор книг "Я, Титуба: Черная ведьма Салема", которая рассказывает о темнокожей женщине, осужденной во время судебного процесса в Салеме; "Сегу", действие которой происходит в XVIII веке в Западной Африке, и других эмоционально сложных романов, которые затрагивают темы истории и культуры.

Отмечается также, что финалистами конкурса на получение премии стали также британский фантаст Нил Гейман и вьетнамско-канадская новеллистка Ким Тьюи.

Шведская академия перенесла церемонию вручения Нобелевской премии по литературе с 2018 на 2019 из-за скандала на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

Ранее японский писатель Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию. 

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Источник: korrespondent.net

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