Стал известен лауреат альтернативной Нобелевской премии по литературе

Французская писательница, уроженка Гваделупы Мариз Конде стала лауреатом Альтернативной Нобелевской премии по литературе, которая была основана 100 шведскими деятелями культуры в знак протеста против отмены вручения награды в этом году. Как сообщает The New York Times, призовой фонд составил миллион шведских крон или 112 тысяч долларов.
Конде – автор книг "Я, Титуба: Черная ведьма Салема", которая рассказывает о темнокожей женщине, осужденной во время судебного процесса в Салеме; "Сегу", действие которой происходит в XVIII веке в Западной Африке, и других эмоционально сложных романов, которые затрагивают темы истории и культуры.
Отмечается также, что финалистами конкурса на получение премии стали также британский фантаст Нил Гейман и вьетнамско-канадская новеллистка Ким Тьюи.
Шведская академия перенесла церемонию вручения Нобелевской премии по литературе с 2018 на 2019 из-за скандала на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.
Ранее японский писатель Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию.
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Источник: korrespondent.net
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