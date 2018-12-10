Лента RSS
Подписаться на ленту
12 октября 2018, пятница, 17:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,47
12. 10. 2018

На побережье Азовского моря прошли военные учения

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Запорожскую и Донецкую области посетил военный полигон, где проинспектировал ход комплексных тактических учений разнородных сил по обороне участка морского побережья. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также президент осмотрел первый и второй этап военных учений, соответственно - Бой за высадку и Маневренная оборона.

В военных учениях принимали участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения Военно-морских сил Украины и Сухопутных войск. В учениях в тесной координации с ВСУ действуют подразделения Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Всего в учениях принимают участие 600 военнослужащих и 150 единиц техники.

После просмотра хода учений Петр Порошенко отметил, что сегодня военные "отработали на твердую "двенадцать"  и поблагодарил командование и личный состав подразделений, как принимали участие в учениях.

Верховный главнокомандующий ВСУ также провел оперативное совещание в штабе учений, где заслушал доклад начальника Генерального штаба ВСУ генерала армии Виктора Муженко и председателя Государственной пограничной службы генерал-полковника Петра Цигикала по выполнению задач, определенных решением СНБО относительно противодействия угрозам в Черном и Азовском морях.

Cмотрите фотогалерею: На побережье Азовского моря прошли военные учения

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

От учителя физики Ваня узнал, что Земля вертится.

А на чем именно - от учителя труда.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.