За неделю на Донбассе более шести тысяч раз нарушили "тишину" - ОБСЕ

За последнюю неделю на Донбассе Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала более 6 600 нарушений режима тишины. Об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в пятницу, 12 октября.

Он отметил, что стороны обещали прекратить стрелять, но "всеобъемлющего режима прекращения огня" не достигнуто.

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала более 6 600 нарушений режима тишины, а за 2018 год - более 218 тысяч. В домах нет света, в то же время ночное небо освещают трассирующие снаряды и взрывы", - заявил Хуг.

На Донбассе зафиксировали не отведенные Грады, САУ и танки

Ранее Хуг сообщил, что с начала 2018 года на Востоке Украины погибли или получили ранения 28 детей.

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Источник: korrespondent.net