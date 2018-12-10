В Тернопольской области мужчина погиб от падения с лестницы

В Тернопольской области 11 октября в городе Борщев произошел несчастный случай в местном отеле: погиб мужчина, упав с лестницы. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что клиент отеля, будучи в нетрезвом состоянии, упал с лестницы.

"Мужчина, поднимаясь на второй этаж, не удержал равновесие и полетел вниз. Медикам не удалось спасти мужчину. Травмы оказались несовместимыми с жизнью - он скончался еще до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для установления окончательной причины смерти тело направили в морг для проведения судмедэкспертизы.

Как впоследствии выяснили правоохранители, погибший - 47-летний житель соседней области, приехал в Тернопольскую область в рабочих вопросах. Детали происшествия устанавливаются.

Ранее в Черновицкой области в парке им. Ю. Федьковича в городе Сторожинец произошло трагическое событие - юноша, катаясь на качели, упал с нее, травмировался и позже скончался по дороге в больницу.

Также сообщалось, что в Тернополе 21-летний парень выпал с террасы ресторана на шестом этаже.

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Источник: korrespondent.net