Лента RSS
Подписаться на ленту
12 октября 2018, пятница, 17:22
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,47
12. 10. 2018

В Тернопольской области мужчина погиб от падения с лестницы

В Тернопольской области 11 октября в городе Борщев произошел несчастный случай в местном отеле: погиб мужчина, упав с лестницы. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что клиент отеля, будучи в нетрезвом состоянии, упал с лестницы.

"Мужчина, поднимаясь на второй этаж, не удержал равновесие и полетел вниз. Медикам не удалось спасти мужчину. Травмы оказались несовместимыми с жизнью - он скончался еще до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для установления окончательной причины смерти тело направили в морг для проведения судмедэкспертизы.

Как впоследствии выяснили правоохранители, погибший - 47-летний житель соседней области, приехал в Тернопольскую область в рабочих вопросах. Детали происшествия устанавливаются.

Ранее в Черновицкой области в парке им. Ю. Федьковича в городе Сторожинец произошло трагическое событие - юноша, катаясь на качели, упал с нее, травмировался и позже скончался по дороге в больницу.

Также сообщалось, что в Тернополе 21-летний парень выпал с террасы ресторана на шестом этаже.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

От учителя физики Ваня узнал, что Земля вертится.

А на чем именно - от учителя труда.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.