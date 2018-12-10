Кремль упрекнул Порошенко за приказ военным ООС

Приказ президента Петра Порошенко для военных Операции объединенных сил об использовании любого оружия на Донбассе идет вразрез с минскими договоренностями. Об этом в пятницу, 12 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Безусловно, это идет вразрез с имеющимися договоренностями, которые на самом деле и так далеко не скрупулезно выполняются украинской стороной", – отметил Песков.
"Естественно, подобные шаги ведут лишь к дальнейшему нагнетанию напряженности в зоне соприкосновения", – добавил он.
Представитель Кремля напомнил о договоренностях об отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения сил на Донбассе.
По его словам, Россия не является стороной конфликта и не станет как-либо отвечать на возможное применение оружия Киевом на Донбассе, однако "как гарант минских договоренностей может выразить глубокое сожаление в связи с тем, что продолжаются шаги с украинской стороны, которые ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности".
Как сообщалось, накануне во время визита в Хмельницкую область Порошенко приказал военным на Донбассе в качестве ответного огня применять все силы и средства.
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Источник: korrespondent.net
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