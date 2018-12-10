Порошенко утвердил решение СНБО о защите морей

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 12 октября О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Текст вступившего в силу указа № 320/2018 и соответствующее частично засекреченное решение СНБО опубликованы на сайте президента в пятницу, 12 октября.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2018 года О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе (прилагается, тайно, без подпунктов "б", "г", "ґ", "е" подпункта 1, подпунктами "а", "в", "г" подпункта 2, подпункта "в" подпункта 3, подпункта 5 пункта 1, подпунктов 1 - 3 пункта 2, пунктов 3-7, подпункта 3 пункта 8 - нетайно)", - говорится в документе.
Напомним, 6 сентября СНБО утвердил меры для защиты национальных интересов в акваториях Азовского и Черного морей. Речь идет об усилении военно-морского присутствия и создании корабельно-катерной группировки Военно-морсьх сил Вооруженных сил Украины в Азовском море, развитии соответствующей инфраструктуры, а также обеспечении подразделений береговой обороны новейшими ракетами.
Согласно решению СНБО, правительство должно принять Морскую доктрину Украины и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей.
Кроме того, Кабмину поручено отработать общую позицию Украины с международными партнерами по противодействию техногенной катастрофе на севере Крыма, а также обеспечить меры противодействия ее распространению на материковую часть Украины.
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Источник: korrespondent.net
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